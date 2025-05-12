Müsilaj yeniden görülmeye başlandı

Marmara Denizi’nde, Kınalıada açıklarında “deniz salyası” olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Kınalıada açıklarındaki müsilaj, Erdek kıyılarına kadar ulaştı. Bursa’nın Mudanya İlçesi kıyılarında da deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Marmara Denizi'ndeki Müsilaj kabusu yeniden ortaya çıktı. Önceki gün İstanbul'da Kınalıada açıklarında görülen müsilaj, gittikçe yayıldı. Marmara'nın turistik Gemlik Körfezi müsilajla kaplandı. Turistik mahallelerinin sahillerinde oluşan tabaka, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Yaz sezonunun başlamasıyla Bursa ve İstanbul'daki tatilcilerin akın ettiği Kumla, Karacaali ve Narlı mahallerinin sahillerindeki müsilaj da hem esnafı hem de vatandaşı tedirgin etti. Yine Balıkesir'in Erdek sahillerinde de müsilaj ile karşılaşıldı.

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