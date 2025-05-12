Istanbul’daki metrobüs tehlikesi bitmek bilmiyor

Hızını alamayan iki metrobüs, arka arkaya çarpıştı. Ebru Heper adlı yolcu ölürken 57 kişi yaralandı. Araç içi görüntüler ortaya çıktı. Şoför uykulu ve dalgındı! Heper’in dayısını iddiası ise facianın kanıtıydı: Araçların hepsi arızalı

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Hızını alamayan metrobüs, Haramidere Sanayi durağında yolcu alan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Korkunç kazada yolcu Ebru Heper hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 54 kişi de yaralandı.



Kazaya ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüse çarpan otobüsün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer aldı. Şoförün uykulu ve dalgın hali gözlerden kaçmadı. Bu arada Heper'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.



'BAKIM YAPILMIYOR'

Cenazenin memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi. Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz ise son derece dikkat çeken önemli açıklamalar yaptı: Araçların sıkı denetlenmesi lazım. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Araçların hepsi bozuk, biri değil. Bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum, aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz, müdahale edemiyoruz' diyorlar. 'Sizler gerekli mercilere bildirin' diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz." Araç içi kamera görüntüleri, kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan yolcular yere düştü.

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