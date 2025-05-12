Çok sayıda kusur için sürücülere 'ehliyet iptal' cezası uygulanacak!

Trafik kazalarının engellenmesi amacıyla hazırlanan yeni eylem planı bu hafta TBMM’ye sunulacak. Yeni düzenlemeyle tekrar eden kırmızı ışık ihlallerinde sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Ayrıca, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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İçişleri Bakanlığı'nın aylardır üzerinde çalıştığı eylem planı son aşamada. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığı önemli ölçüde artacak. Çok sayıda kusur için sürücülere 'ehliyet iptal' cezası uygulanacak.



HANGİ KUSURA NE CEZA?

Kırmızı ışıkta geçenlere uygulanan 2 bin 167 liralık ceza, yeni düzenleme ile ilk ihlale 5 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya yükseltilecek.

Bir yılda 3 kez kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, dördüncü ihlalde 60, beşincide 90 gün boyunca askıya alınacak. 6 kez veya daha fazla kırmızı ışıkta geçenin ehliyeti tamamen iptal edilecek ve 80 bin TL para cezası uygulanacak.

Trafik akışında, kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici süre ile el konulacak.

Asker uğurlama, düğün ve çeşitli kutlama etkinliklerinde yaptıkları konvoy ile trafik akışını bozan ve konvoyda havaya silah sıkanların da ehliyetleri süresiz iptal edilecek. Bu kişiler, yeniden ehliyet alabilmek için bir yıl sonra yazılı ve direksiyon sınavına girmek zorunda kalacak.

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