Amasya'da çelik kasadaki 2 milyon TL'lik altınını çaldırdı!

Altınlarının bulunduğu çelik kasasının yerinde olmadığını fark eden O.Ö. durumu hemen polise bildirdi. Kasa, evden 15 kilometre uzaklıktaki arazi bulundu. Spiralle kesilip içindeki 2 milyon TL’lik altınların alındığı anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Amasya'da O.Ö. (73) geç saatlerde evine gitti. İçinde altınlarının bulunduğu çelik kasasının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen polise bildirdi. Kasa, evden 15 kilometre uzaklıktaki arazi bulundu. Spiralle kesilip içindeki 2 milyon TL'lik altınların alındığı anlaşıldı. Soruşturmayı genişleten ekipler, torun E.D (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kardeşi G.D.'yi (18) gözaltına aldı. Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edildi.

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