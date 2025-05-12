Amasya'da çelik kasadaki 2 milyon TL'lik altınını çaldırdı!
Altınlarının bulunduğu çelik kasasının yerinde olmadığını fark eden O.Ö. durumu hemen polise bildirdi. Kasa, evden 15 kilometre uzaklıktaki arazi bulundu. Spiralle kesilip içindeki 2 milyon TL’lik altınların alındığı anlaşıldı.
Amasya'da O.Ö. (73) geç saatlerde evine gitti. İçinde altınlarının bulunduğu çelik kasasının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen polise bildirdi. Kasa, evden 15 kilometre uzaklıktaki arazi bulundu. Spiralle kesilip içindeki 2 milyon TL'lik altınların alındığı anlaşıldı. Soruşturmayı genişleten ekipler, torun E.D (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kardeşi G.D.'yi (18) gözaltına aldı. Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edildi.