NASA analiz yaptı: Denizler 10 santim yükseldi
NASA'nın yaptığı son analiz, deniz seviyesindeki yükselmenin hızlandığını ortaya koydu.
NASA'nın uydu verileri üzerinde yaptığı son analize göre, deniz seviyesindeki yükselme geçen yıl beklenmedik bir şekilde yükseldi. Deniz seviyesi yükselme oranı son 30 yılda iki kattan fazla artarken, küresel deniz seviyesi 1993'ten bu yana 10 santimetre yükseldi. NASA'lı bilim adamı olan Benjamin Hamlington, "2050 yılına kadar ortalama deniz seviyesinin küresel olarak yaklaşık 15 santimetre yükseleceğini söyledi.
28 ABD ŞEHRİ BATIYOR
Virginia Politeknik Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, şehirlerin röntgenini çekti. Aralarında New York'un da olduğu 28 şehrin yavaş yavaş battığını ortaya koydu.