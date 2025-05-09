Trabzon'da acı olay! Serinlemek için girdikleri deniz 2 arkadaşın sonu oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde acı bir olay yaşandı. Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ile arkadaşı Tolgahan Bıçak, boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 18:24

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(DHA) Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de karada arama çalışması başlattı.

(DHA) 2 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 arkadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN