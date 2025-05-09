Trabzon'da acı olay! Serinlemek için girdikleri deniz 2 arkadaşın sonu oldu
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde acı bir olay yaşandı. Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ile arkadaşı Tolgahan Bıçak, boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Acı olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Çınar Karbuz ve arkadaşı Tolgahan Bıçak, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri de karada arama çalışması başlattı.
2 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Karbuz ve Bıçak, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 arkadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.