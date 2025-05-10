Motosiklet videoları çekerek ünlenmişti! Saniye Yılmaz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medyanın motosiklet fenomeni genç kadın motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Saniye Yılmaz, takipçilerine 'Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın' tavsiyesinde bulunmuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Kocaelı'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü hayatını kaybetti. Genç kadının kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu. Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp morguna kaldırıldı.

"ACABA BİZİ MOTOSİKLET Mİ ÖLDÜRECEK"

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla binlerce kişiye ulaşan Yılmaz'ın, kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Saniye'nin motosiklet tutkusu onun sonu oldu.

Saniye Yılmaz, takipçilerine "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" tavsiyesinde bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN