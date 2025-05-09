Görünce hipnotize oluyorlar: Kedilerin sevdiği 6 tuhaf oyuncak! Meğer sebebi...

Kedinizin en pahalı oyuncağa bile ilgisiz kalıp bir karton kutuya aşık olduğunu gördüğünüzde şaşırıyor musunuz? Yalnız değilsiniz! Çünkü kedilerin ilgi duyduğu nesneler çoğu zaman bizim oyuncak olarak bile görmediğimiz şeyler oluyor. Peki ama neden? Uzmanlara göre bu garip seçimlerin ardında güçlü içgüdüler, güven arayışı ve merak duygusu var. İşte kedilerin bayılarak oynadığı, evde kolayca bulabileceğiniz 6 'tuhaf' oyuncak ve nedenleri... Karton Kutular passionatelypets'te yer alan habere göre kediler, dar ve korunaklı alanlara bayılır. Bu onlara hem güven hissi verir hem de 'pusu kurma' içgüdülerini tatmin eder. Bir karton kutunun içine girip saatlerce kalmalarının nedeni, avcı doğalarının tetiklenmesidir. Hatta birkaç kutuyu birbirine yapıştırıp küçük bir 'kedi evi' yaparsanız, onlara saatler süren bir eğlence sunmuş olursunuz. Kağıt veya Bez Torbalar Alışverişten arta kalan kağıt torbalar, kediniz için hem saklanma hem de oyun alanı olabilir. Torbaların saplarını kesip içine hava delikleri açarak güvenli hale getirdikten sonra, içine birkaç mama tanesi serpiştirebilir ve küçük bir hazine avı başlatabilirsiniz. Uyarı: Plastik poşetler boğulma riski taşıdığı için asla verilmemelidir. Çoraplar Kediler, sahiplerinin kokusunu tanır ve bu koku onları rahatlatır. Çoraplar kedilerin evdeki favori oyuncaklarından biridir. Karton Rulolar Tuvalet kağıdı veya kağıt havlu rulolarını sakın atmayın! Bu ruloların içine kedi maması koyup küçük delikler açarak, onu bir yiyecek bulmacasına dönüştürebilirsiniz. Yuvarlandıkça içinden mama dökülecek ve kediniz hem eğlenecek hem de çaba göstermeyi öğrenecektir. Plastik Şişeler Kediler plastik şişelerle oynamayı severler. Boş bir şişeyi kumla doldurabilir ve kedinize oynaması için verebilirsiniz. Kuru Yapraklar Kediler hışırtılı nesnelerle oynamayı severler. Doğadaki kurumuş yapraklar onların ilgisini çekecektir. Fotoğraflar: AA