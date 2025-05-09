Görünce hipnotize oluyorlar: Kedilerin sevdiği 6 tuhaf oyuncak! Meğer sebebi...

Kedinizin en pahalı oyuncağa bile ilgisiz kalıp bir karton kutuya aşık olduğunu gördüğünüzde şaşırıyor musunuz? Yalnız değilsiniz! Çünkü kedilerin ilgi duyduğu nesneler çoğu zaman bizim oyuncak olarak bile görmediğimiz şeyler oluyor. Peki ama neden? Uzmanlara göre bu garip seçimlerin ardında güçlü içgüdüler, güven arayışı ve merak duygusu var. İşte kedilerin bayılarak oynadığı, evde kolayca bulabileceğiniz 6 "tuhaf" oyuncak ve nedenleri...