Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldüren Hüseyin Sönmez'in ifadesi ortaya çıktı

Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri plastik kelepçeyle bağlanıp boğazlarını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Sönmez'in ifadesine ulaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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Sivas'ta Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşleri ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, boğazlarını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Sönmez'in (34) ifadesine ulaşıldı. İfadesinde, "Uğur Şimşek'le daha önce iş yaptık. 5 yıl önce beni dolandırdı. Sonra kaybolup sırra kadem bastı. Ayşegül Şimşek mayıs ayında bana para vereceğini söyledi. Stres için maske taktım. Psikiyatri ilaçlar kullanıyorum. Elimdeki kesik ve kan izlerinin olmasının sebebi, tırnağımı ağzımla koparırım. O sebeple elimden kan bir yerlere damlamış olabilir" dedi.

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