Çifte vahşet! Temizlik görevlisi kadın ve kardeşi öldürüldü

Abdullah Turan, cezaevinden bir süre önce çıktı. Lisede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Aynı meslekte çalışan kız kardeşler Yonca Çavuş ve Rana Çavuş Gökçin’i alacak verecek meselesi yüzünden hayattan kopardı.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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Tüyleri ürperten cinayet dün saat 09.30 sıralarında Giresun'un Aksu Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi'nin kantininde meydana geldi. Abdullah Turan, kasten yaralama suçundan 2019'da girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye oldu. Lisede temizlik personeli olarak işe başladı. Abdullah Turan, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan kız kardeşler Yonca Çavuş ve Rana Çavuş Gökçin ile tartışmaya başladı. Öfkelenen adam, tabancayla kız kardeşlere ateş açtı. Çavuş kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

ALACAK-VERECEK İDDİASI

Gözaltına alınan katil zanlısı Abdullah Turan'ın iki kız kardeş üzerinden kredi çektiği, bir süredir ödemediği, Yonca ve Rana kardeşlerin "borcunu öde" dedikleri ve bu nedenle aralarında husumet olduğu ve bir gün önce whatsapp üzerinden tartıştıkları iddia edildi. Yonca Çavuş'un eşinden boşandığı, biri engelli 2 çocuğu olduğu, Rana Çavuş Gökçin'in ise nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

"ÜCRETSİZ İZİNDEYDİ"

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Şahıs, 696 sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak görev yapmaktaydı. Olay öncesi ücretsiz izindeydi" dedi.

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