Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile tanınmıştı! Yaren leylek dört yavrusuna kavuştu

Türkiye’yi anavatanı yapan Yaren leylek burada baba olup aile kurmayı da başardı. Dört yavrusu uçmayı bekliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, bu yıl 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne 14'üncü kez ayak bastı. Eşi Nazlı ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise 1 Mayıs'ta yumurtadan çıktı.

Bu hafta ise diğer 2 yavru, gözlerini açtı. Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın 4 yavrusuna kavuşma anlarını, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya hesabından paylaştı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, 'www.yarenleylek.com' sitesini devreye aldı.

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