130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin proje müellifiydi! Sıtkı Okumuş "Zemin bozuktu" dedi hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin yıkımıyla ilgili sorumlu tutulan proje müellifi Sıtkı Okumuş, mahkeme tarafından 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Kahramanmaraş'ta 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması ile ilgili proje müellifi Sıtkı Okumuş (57) 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı, Hiçbir kusuru olmadığını iddia eden Sıtkı Okumuş, "Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer nedense benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Beraatimi talep ediyorum" dedi ama mahkeme cezalandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN