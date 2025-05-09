Aydın'da feci kaza! Traktörle motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Traktörle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Mesut Küçük ve Selim Ateş ile Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki yolcu Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 18:10

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(DHA) 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosikletteki yolcu Sıla Karabacak yaşamlarını yitirdi.

(DHA) Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN