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Aydın'da feci kaza! Traktörle motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Traktörle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Mesut Küçük ve Selim Ateş ile Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki yolcu Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

DHA
DHA
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Aydın’da feci kaza! Traktörle motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Korkunç kaza, Çakırbeyli Koçarlı yolu Çakırbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Küçük idaresindeki 09 KH 160 plakalı traktör ile Selim Ateş'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Motosiklet ile Traktör çarpıştı: 3 ölü

(DHA)(DHA)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosikletteki yolcu Sıla Karabacak yaşamlarını yitirdi.

(DHA)(DHA)

Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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