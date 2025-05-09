Aydın'da feci kaza! Traktörle motosiklet çarpıştı: 3 ölü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Traktörle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Mesut Küçük ve Selim Ateş ile Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki yolcu Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
Korkunç kaza, Çakırbeyli Koçarlı yolu Çakırbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Küçük idaresindeki 09 KH 160 plakalı traktör ile Selim Ateş'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosikletteki yolcu Sıla Karabacak yaşamlarını yitirdi.