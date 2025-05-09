Sivas'ta kan donduran cinayette flaş gelişme! Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri katleden katilin eve giriş görüntüleri ortaya çıktı

Melisa ve Umutcan Şimşek adlı kardeşler boğazları kesilerek katledildi. Ekipler, 25 saatlik kamera kaydını izledi. Maskeli katilin eve girişi anı görüntülendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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Sivas'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin cenazeleri gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için 25 saatlik bir kamera görüntüsü izledi. Şüphelinin maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giriş yaptığı görüldü. Bir süre sonra binadan ayrıldığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi. Zanlı, Ankara'da yakalandı. Hüseyin Sönmez'in Şimşek kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babasının ortağı olduğu belirtildi. Zanlının, baba Uğur Şimşek'i de öldürmüş olabileceğinden şüpheleniliyor.

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