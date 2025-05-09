İstanbul'da kahreden kaza! Minik Metehan abisinin indiği öğrenci servisinin altında kaldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Metehan Kirazlı, (5) abisinin eve getirildiği öğrenci servisinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da Metehan Kirazlı, (5) abisinin eve getirildiği öğrenci servisinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Çocuğun dedesi Recep Kirazlı, "Servisten inen diğer torunumu almaya gidince göz temasımdan kayboldu. Bir baktım ki çocuk, tekerleklerin altında kaldı" dedi.

Şoför, gözaltına alındı.

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