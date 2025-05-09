Akbank’ın Elektrikli Bisiklet ve Scooter Çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

Akbank'ın Elektrikli Bisiklet ve Scooter Çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 12.03.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-69705 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.05.2025 tarihinde yapılan çekilişe 2.293.091 katılım gerçekleşmiştir. İşte Kuba Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet, Segway Ninebot E2 Scooter kazanan asil ve yedek talihliler...