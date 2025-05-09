Akbank'ın Elektrikli Bisiklet ve Scooter Çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
9 Mayıs 2025 tarihli Akbank'ın Elektrikli Bisiklet ve Scooter Çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 12.03.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-69705 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.05.2025 tarihinde yapılan çekilişe 2.293.091 katılım gerçekleşmiştir. İşte Kuba Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet, Segway Ninebot E2 Scooter kazanan asil ve yedek talihliler...
Akbank'ın Elektrikli Bisiklet ve Scooter Çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 12.03.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-69705 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.05.2025 tarihinde yapılan çekilişe 2.293.091 katılım gerçekleşmiştir. İşte Kuba Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet, Segway Ninebot E2 Scooter kazanan asil ve yedek talihliler...
Kuba Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet kazanan ASİL ve YEDEK talihliler