9 Mayıs 2025 Migros'tan Çokoprens alanlar kazandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
9 Mayıs 2025 tarihli çekilişte Migros'tan Çokoprens alanlar kazandı. Çekilişe katılanlar, SONY PS5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu, APPLE Watch Series 10 GPS 42mm Akıllı Saat, APPLE Airpods 4 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık MXP63TU/A kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
9 Mayıs 2025 tarihli çekilişte Migros'tan Çokoprens alanlar kazandı. Çekilişe katılanlar, SONY PS5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu, APPLE Watch Series 10 GPS 42mm Akıllı Saat, APPLE Airpods 4 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık MXP63TU/A kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
SONY PS5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
APPLE Watch Series 10 GPS 42mm Akıllı Saat kazanan ASİL ve YEDEK talihliler