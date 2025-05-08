Tarihi paraları diş macunu tüpünde saklayan çete çökertildi!

İzmir’de diş macunu tüpleriyle tarihi eser kaçakçılığı yapan çete, havaalanında yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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İzmir'de yapılan bir operasyon tarihe geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 28, 29 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi.



Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde önceden belirlenen ev ve iş yerleri arandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Adnan Menderes Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde bir şüphelinin valizini kontrol etti. Kontrolde, valizdeki diş macunu tüplerine gizlenmiş 20 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi.



Söz konusu eserlerin Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük olduğu belirlendi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Bu arada operasyon Avrupa'da da gündem oldu. İngiliz ve Alman medyası tarafından manşetlere çekildi.

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