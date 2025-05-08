Şişli'de eski eşi tarafından katledilen Bahar’a acı veda!

Eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu, memleketi Edirne’de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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İstanbul Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından tabancayla başından defalarca vurularak öldürülen Bahar Aksu (34), dün memleketi Edirne'de Eski Camii'nde kılınan öğle namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



Anne Gülçin Küçüktorun, kızının tabutuna sarılıp gözyaşlarını akıttı. Cenaze namazında kadınlar ön sıradan saf tuttu. Aksu, cenaze töreninin ardından Yenişehir Mezarlığına defnedildi. Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, "Katil, babası zengin olduğu için Bahar'ın peşini bırakmadı" dedi.



Genç kadının boşandıktan sonra kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştığı ancak eski eşinin peşini bir türlü bırakmadığı öğrenildi. Bahar Aksu'nun öz babasının ise İtalyan olduğu öğrenildi. Hakkında 5 suç dosyası bulunan Rüstem Elibol, eski eşini böyle katletmişti. ALİ CAN ZERAY

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