Semih Yılmaz şehit eşinin eşyalarını müzeye teslim etti!

Sabıkalı Emre Geçti tarafından şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın eşyaları, Sivas'ta Şehitler Müzesi'ne konuldu. Polis Semih Yılmaz, şehit eşinin hatıralarını müzeye teslim etti.

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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İstanbul'da polis Şeyda Yılmaz, sabıkalı Yunus Emre Geçti (19) tarafından vuruldu. Şehit oldu. Şehit Yılmaz'ın eşyaları, Sivas'ta Şehitler Müzesi'ne konuldu. Polis Semih Yılmaz, şehit eşinin hatıralarını müzeye teslim etti. Şehidin eşyaları 2018'de annesi Nurcan Karakaya ile PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan Bedirhan bebeğin fotoğrafının yanına yerleştirildi. UĞUR YİĞİT

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