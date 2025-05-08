Şanlıurfa'da kuzenlerin aileleriyle yaptığı piknik faciayla sona erdi!

Rüveyda Demir, sulama kanalına düşen kuzeni İbrahim Halil Kılıç’ı kurtarmak için elini uzattı.Ancak ikisi de boğularak hayata gözlerini kapadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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Şanlıurfa'da yaşayan İbrahim Halil Kılıç (13) ve kuzeni Rüveyda Demir (12), geçen pazar günü aileleriyle birlikte Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanına gitti. Kılıç, sulama kanalı kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybetti. Suya düştü. Demir ise kuzenini kurtarmak için elini uzattı. Ancak o da düşünce ikisi birden akıntıya kapıldı.



Kuzenlerin sulama kanalında çırpındığını görenler, yüzme bilmeyen 2 çocuğu sudan çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk, tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan çocukların yakınları hastaneye akın etti.



GERGİNLİK YAŞANDI

Yaşanan üzüntü ve öfke nedeniyle acil serviste gerginlik çıktı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından teyze çocukları Rüveyda Demir ve İbrahim Halil Kılıç'ın cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak gözyaşları içinde Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Kuzenlerin aileleriyle yaptığı piknik faciayla sona erdi.

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