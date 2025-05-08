İzmir'de çifte dehşet: Cansız bedenleri korkunç halde bulundu!

Murat Paçalı (45) ile yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen sevgilisi evinin önündeki ağaçta iple asılı ölü bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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İzmir Bergama'da besicilikle uğraşan Murat Paçalı (45) ile yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen sevgilisi evinin önündeki ağaçta iple asılı ölü bulundu. Polis olayın cinayet mi yada intihar mı olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. 2 çocuk babası Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın 8 ay önce aynı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi.

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