Başarıdan başarıya atladı!

Abdullah Ilgaz, doğuştan sol kolu engelli doğdu. Ama sporla engelleri aşıp uzun atlamada Türkiye’nin gururu oldu.

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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Konya'da yaşayan Abdullah Ilgaz (27), fiziksel engelli olarak dünyaya geldi. Ortaokula giderken futbolla ilgilendi. Üniversite okurken tekvandoya da yöneldi. Ancak 2017'de yüksek atlama branşına geçti. Ve bunun ardından da başarılar peş peşe geldi. Avrupa rekoru kıran Ilgaz, 24- 26 Nisan 2025'te Fas'ta düzenlenen 2025 Dünya Para Atletizm Grand Prix 3. Ayak Yarışmaları'nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Ilgaz, "Lisede utandığım, sakladığım kolum şimdilerde benim gururum oldu. Artık kendisine inanan bir Abdullah var" dedi.

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