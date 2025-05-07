"Basit cinsel saldırı" suçundan hapis cezası alan Ümit Karan cezaevine girdi mi?
Eski futbolcu Ümit Karan'a, 'Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamıştı. Karan bugün Metris Cezaevi'ne gönderildi. Tahliye işlemleri aynı gün tamamlanan Karan cezaevinden çıktı. Cezaevinde olmadığını sosyal medya hesabından duyuran Karan, '2015 yılında bir dosyam vardı ve bugün avukatlarımla birlikte adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim.' dedi.
ESKİ milli futbolcu Ümit Karan "sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada Bakırköy Asliye Ceza mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından kaldırıldı.
Yerel mahkemenin kararını bozan daire, Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezası onaylanan Karan Metris Cezevi'ne gönderildi.
Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.