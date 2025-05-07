Ümit Karan (AA)



İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a 'Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince verilen 1 yıl 8 ay kesinleşen hapis cezasını onadı. Karan bugün Metris Cezaevi'ne gönderildi. Tahliye işlemleri aynı gün tamamlanan Karan cezaevinden çıktı.

TUTUKLU DEĞİLİM

Cezaevinde olmadığını sosyal medya hesabından duyuran Karan, "2015 yılında bir dosyam vardı ve bugün avukatlarımla birlikte adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim." dedi.

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