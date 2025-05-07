İnan Kıraç'ın kızından yeni hamle! Mahkeme karar verdi: Avukatlar istifa etti

İş insanı İnan Kıraç (88), Emine Alangoya ile 2'inci evliliğini yaptı. Evlatlığı İpek Kıraç evliliğin iptali davası açtı. Demans teşhisi konulup vasi atandı. Şimdi de üvey kızının talebi doğrultusunda avukatlarının yetkisi sonlandırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

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İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının evliliğinin iptali davası öncesinde temsil yetkisini aldığı gerekçesiyle Kıraç'ın avukatlarının vekaletlerine son verilmesini talep etti. Mahkeme, avukatların yetkilerini kaldırdı. Avukatlar, kararın ardından Emine Alangoya'nın da avukatlığından istifa ettiklerini açıkladı.



Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı 88 yaşındaki İnan Kıraç, 2024 yılının son günlerinde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Evlilik, İnan Kıraç'ın evlatlık kızı İpek Kıraç'ın açtığı dava ile yargıya taşındı.



İpek Kıraç, mahkemeye başvurarak İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını öne sürdü. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç'a 'demans' (bunama) teşhisi kondu. Bunun üzerine mahkeme tarafından kısıtlama kararı alındı ve İnan Kıraç'a vasi atandı.



27 Mayıs'ta görülmesi planlanan evliliğin iptali davası öncesinde, İpek Kıraç avukatları aracılığıyla mahkemeye yeni bir dilekçe sundu. Dilekçede, İnan Kıraç'ın temsil yetkisinin artık vasilere ait olduğu ve mevcut avukatların bu vasiler tarafından görevlendirilmediği ifade edildi. Bu nedenle, avukatların vekaletlerinin sona erdirilmesi talep edildi.



İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Köksal Bayraktar, Mehmet İpek ve Sıtkı Anlam Altay'ın İnan Kıraç adına yaptıkları avukatlık görevlerinin sona erdirilmesine karar verdi. Avukatlar istifa ettiklerini duyurdu. Kararın ardından aralarında Köksal Bayraktar, Mehmet İpek, Sıtkı Anlam Altay ve diğer isimlerin bulunduğu avukatlar, sundukları dilekçede Alangoya'yı temsil etmeyeceklerini beyan etti.

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