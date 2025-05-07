3yıl önce boşandığı eşini sokak ortasında katleden caniden kan donduran ifade!

Bahar Aksu, eski eşi tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde 9 mm çapında tam 6 adet boş kovan bulundu. Caninin ifadesi kan dondurdu: 3 yıl önce boşandık. ama onu her an saniye saniye takip ettim

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

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Katil Rüstem Elibol, hapse gönderildi. İfadesi dehşetti: Boşanmayı kabul edemedim. Bahar'ı sürekli takip ettim. Olay günü de arkadaşlarımı İstanbul'a gezmeye gidelim diye kandırdım. Silivri'den Şişli'ye geldik. Bahar'ın evinin bulunduğu sokağa gittik. Burada bir süre bekledik. Onu kaçırmak için harekete geçtim. Direnince yanımdaki silahı çıkartıp tetiği art arda çektim.



ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ SÖZÜ: TEDİRGİNİM

Bahar'ın öldürülmeden bir gün önce mahalle terzisine gittiği belirlendi. "Anlatamadığım çok şey var. Oldukça tedirgin ve mutsuzum" dediği öğrenildi.



Bahar Aksu'yu Şişli'nin ortasında güpegündüz öldüren eski eşi Rüstem Elibol'un beş ayrı suç dosyası çıktı. Katil Elibol, "Boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. direnince vurdum" dedi.



Şişli'de Bahar Aksu'nun güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Olay kentin en kalabalık noktalarından Şişli'de yaşandı. Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 6 el ateş etti. 34 yaşındaki Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirdi.



'DİRENİNCE VURDUM'

Soruşturma devam ederken saldırgan Rüstem Elibol'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden katil, cinayeti işlediğini kabul etti. "2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim" diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.



Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini ifade etti. Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum" dedi.



Aksu'nun öldürüldüğü Şişli'de bir terzi ise haber kanalına yaptığı açıklamada, neşeli bir insan olan Aksu'nun cuma günü çok tedirgin ve endişeli olduğunu anlattı. Terzinin ifadesine göre; Aksu, "Anlatamadığım çok şey var. Oldukça tedirgin ve mutsuzum" dedi. Bu konuşmadan iki gün sonra Aksu öldürüldü.



SUÇ İŞLEMEYE ALIŞIK

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, cinayet soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Elibol'un ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi. Elibol'a yardım eden kişilerden birinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Suçlardan birinin cinsel istismar suçu olduğu ifade edildi.

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