Tatbikat gerçeğini aratmadı! Enkazdaki çocuk mahalleliyi panikletti

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 10:13

Senaryoya göre, 2 katlı müstakil bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası yapının bir bölümü çöktü, diğer kısmında ise yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından, yaklaşık 10 yaşlarında bir çocuğun enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı. "Sesimi duyan var mı" çağrılarıyla başlayan arama çalışmalarına arama-kurtarma köpeği "İglo" da katıldı.

Tatbikata, itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de katıldı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, sağlık personeli de kurtarılan çocuğa ilk müdahaleyi senaryo gereği olay yerinde yaptı. Tatbikatın gerçekçiliği çevredeki vatandaşları da etkiledi. Alevleri ve ekiplerin yoğun müdahalesini gören bazı vatandaşlar olayın gerçek olduğunu sanarak gelişmeleri tedirgin gözlerle izledi.

Habersiz tatbikat yapıldı, herkes gerçek sandı. (İHA)

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Habersiz tatbikat yaptık. Personelimize haber vermeksizin, hem yangının hem de göçüğün olduğu, köpekli birimimizin ve kurtarma birimimizin birlikte çalışabileceği bir atmosfer oluşturduk. Habersiz tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Gerçekçi bir tatbikat olduğunu ifade eden İtfaiye Çavuşu Fatih Gökbulut, "Gerçekçi bir tatbikattı. Bizim bile haberimiz yoktu. Senaryo gereği, doğal gazın patlaması sonucu evin bir kısmının yandığı, bir kısmının da çöktüğü ve göçük altında bir kişinin olduğu ihbarını aldık. İlk olarak yangını kontrollü bir şekilde söndürdükten sonra, göçük altında kalan bölgeyi K9 köpeğimizle aradık. Yeri tespit ettikten sonra, yaklaşık 10 yaşlarında bir erkek çocuğunu sağ şekilde bulduk" dedi.