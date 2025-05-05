takvim-logo

İstanbul Şişli'de öldürülen kadın kim? Bahar Aksu kimdir, neden öldürüldü?

Şişli'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Sabah saatlerinde işe giden 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi araca binmemek için direnince de eski eş Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Olay yerinden kaçan eski eş ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
İstanbul Şişli’de öldürülen kadın kim? Bahar Aksu kimdir, neden öldürüldü?

Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

Şişli'de korkunç cinayet (DHA)Şişli'de korkunç cinayet (DHA)

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.

Şişli'de korkunç cinayet (DHA)Şişli'de korkunç cinayet (DHA)

Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.

Şişli'de korkunç cinayet (DHA)Şişli'de korkunç cinayet (DHA)

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Bahar Aksu (DHA)Hayatını kaybeden Bahar Aksu (DHA)

GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'de kadın cinayeti: Ünlü oyuncu Nur Sürer tanık olduğu anları anlattı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN