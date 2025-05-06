81 yıllık çınarlardan köylerine armağan! Rüstem dede köyüne cami yaptırabilmek için tüm birikimini ortaya koydu

Aksaray'da yaşayan 97 yaşındaki Rüstem ve Havana Sevinç çifti, 81 yıllık evlilikleriyle çevrelerine örnek oluyor. Ömrünü tarım ve hayvancılıkla geçiren Rüstem dede, şimdi ise köyüne bir cami yaptırmak için tüm birikimini ortaya koydu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Aksaray'da yaşayan 97 yaşındaki Rüstem ve Havana Sevinç çifti, 81 yıllık evlilikleriyle çevrelerine örnek oluyor. Ömrünü tarım ve hayvancılıkla geçiren Rüstem dede, şimdi ise köyüne bir cami yaptırmak için tüm birikimini ortaya koydu.

Bunun için 60 dönümlük arazisini satan Sevinç, "Ben bu köyde doğup büyüdüm. Bu dünyadan bir iz bırakmadan gitmek istemem" dedi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'da çifti evlerinde ziyaret etti.

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