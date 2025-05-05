Kopya kriptoyla 200 milyonluk vurgun!

kripto para almak için girdiği internet sitesi aracılığıyla dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis yaptığı çalışmada, internetteki kripto para borsalarının kopyalarının oluşturulduğu, “Hediye bakiye” ve “Yüksek kazanç” vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirilerek hesap bilgileri ve hesaplarındaki kripto varlıklarının ele geçirildiğini belirledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

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Kahramanmaraş'ta Emniyete giden bir kişi, kripto para almak için girdiği internet sitesi aracılığıyla dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis yaptığı çalışmada, internetteki kripto para borsalarının kopyalarının oluşturulduğu, "Hediye bakiye" ve "Yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirilerek hesap bilgileri ve hesaplarındaki kripto varlıklarının ele geçirildiğini belirledi. Operasyonda 20 kişi yakalandı16'sı tutuklandı. Süphelilerin 200 milyon lira değerindeki mal varlıklarına, ve kripto borsalarındaki hesaplarına el konuldu.

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