Düzce'de işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı!
Düzce'de işçi servisi önce cipe ve sonra ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzce'de işçi servisi kaza yaptı.
M.A'nın kullandığı servis minibüsü, merkez ilçeye bağlı Güven köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan cipe ve ağaca çarptı.
8 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 8 kişi yaralandı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.