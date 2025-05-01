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Düzce'de işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı!

Düzce'de işçi servisi önce cipe ve sonra ağaca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA
AA
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Düzce’de işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı!

Düzce'de işçi servisi kaza yaptı.

M.A'nın kullandığı servis minibüsü, merkez ilçeye bağlı Güven köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan cipe ve ağaca çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 8 kişi yaralandı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.