Adana’da inanılmaz vurgun! Davetsiz gittiği düğünde pastasını yedi, takıları çaldı

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 11:30

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde yer alan iki farklı düğün salonunda, şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı.

Adana 'da çok ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi, takılan paraları çaldı. (İHA)

60 BİN TL ÇALDI

Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı. Şahıs, bu yöntemle yaklaşık 60 bin lira çaldı.

Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra takı kutusundaki paraları saydı.

Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.