Adana'da inanılmaz vurgun! Davetsiz gittiği düğünde pastasını yedi, takıları çaldı
Adana'da iki farklı düğün salonunda gerçekleşen akılalmaz hırsızlık olayı gelin ve damat başta olmak üzere duyan herkesi şoke etti. 48 yaşındaki S.E., davetliymiş gibi girdiği düğünlerde pasta yiyerek, nakit ve takı çaldı. O anlar ise düğün kameralarına saniye saniye yansıdı.
Adana'da çok ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kozan Caddesi'nde yer alan iki farklı düğün salonunda, şüpheli S.E., önce L.B. ve İ.S.B. çiftinin düğününe katıldı.
60 BİN TL ÇALDI
Takı töreni sırasında davetlilere "Siz zahmet etmeyin, ben zarfı atarım" diyerek içerisinde para dolu olan zarfı aldı. Ancak takı kutusunun içerisine boş zarf attı. Şahıs, bu yöntemle yaklaşık 60 bin lira çaldı.
Birkaç gün sonra benzer yöntemle A.Ü. ve S.Ü. çiftinin düğününe de giden şüpheli damat ve geline su ikram etti, çevresindekilere samimi tavırlar sergiledi. Şüpheli S.E., daha sonra takı kutusundaki paraları saydı.
Şüpheli, saydıktan bir süre sonra paraları insanlarının dikkatini çekmeden ceplerine koyup salondan çıktı. Her iki düğünün video çekimlerine de yansıyan görüntülerde, S.E.'nin rahat tavırlarla kutuya yaklaşıp paraları aldığı anlar görüldü.
"PASTA YEDİM, TAKI TÖRENİNDE PARALARI GÖRÜNCE DAYANAMADIM"
Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim, pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım" dediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.