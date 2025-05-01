Mahsun J Şehrazat kim oynuyor? Eda Akalın kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Dijital platform komedi dizisi Mahsun J’de yer alan Şehrazat karakteri merak ediliyor. Seyirciler, “Mahsun J Şehrazat kim oynuyor?” sorusuna yanıt arıyor. Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunda, önceki sezonlardan bilinen karakterlerin hikayeleri devam ediyor. Peki Mahsun J Şehrazat kim? İşte diziye dair bilgiler…
Mahsun J dizisinde Şehrazat karakterini oynayan isim Eda Akalın oldu. İzleyiciler "Eda Akalın kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" sorularını araştırıyor. İşte Eda Akalın'ın oynadığı dizi ve filmler…
Mahsun J Şehrazat kim oynuyor?
Mahsun J dizisinde Şehrazat karakterini Eda Akalın oynuyor.
Eda Akalın kimdir?
Eda Akalın, 18 Temmuz 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eda Akalın, tiyatroculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Seksenler dizisinde Fehmi'nin yeğeni Suna karakterini canlandıran Eda Akalın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.