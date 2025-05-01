Mahsun J Şehrazat kim oynuyor? Eda Akalın kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 11:41

Mahsun J dizisinde Şehrazat karakterini oynayan isim Eda Akalın oldu. İzleyiciler "Eda Akalın kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" sorularını araştırıyor. İşte Eda Akalın'ın oynadığı dizi ve filmler…