Adana’da milyonluk vurgun! Sıfır otomobilleri sahte ruhsat ve plakayla sattı

Sıfır otomobilleri sahte plaka ve ruhsatla satıp, parasını zimmetine geçirdi (DHA)

2 MİLYON 926 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Selahattin Nebioğlu aynı bayiden daha önce 3 kez daha otomobil aldığını ancak bu kez 2 milyon 926 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Son araç almaya geldiğimde pazarlık yapıp 2 milyon 854 bin liraya bana bağladılar. 72 bin lirada aksesuar bedeli olmak üzere 2 milyon 926 bin lira bu bayiye para ödedim. 'Bayramdan sonra arabaya zam gelirse biz seni zamdan muaf tutacağız ama fiyatı düşerse düşüreceğiz' dediler. Araba fiyatı düşmedi. Ben aynı gün gönderdikleri IBAN numarasına önce 200 bin lira kapora daha sonra aracın bedelinin tamamını attım. Bana 01 SN 326 plaka verdiler. Sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nden beni aradılar. 'Araba ile ilgili dolandırıcılık olmuş' dediler. Şu an mağduruz. Bana arabayı teslim ettiler ama emniyet elimizden geri aldı" diye konuştu.