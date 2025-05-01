Adana'da milyonluk vurgun! Sıfır otomobilleri sahte ruhsat ve plakayla sattı
Adana Yüreğir'de bir otomotiv bayisinde satış danışmanlığı yapan 40 yaşındaki S.E. sahte plaka ve ruhsatla satış yaparak müşterileri dolandırıp parayı zimmetine geçirdi. Trafiğe çıkan araçlar polis tarafından alınıp yediemin otoparkına çekilirken dolandırıcı satış danışmanı her şeyi itiraf ederek intihar etti.
Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki bir otomotiv satış bayisinde çalışan satış danışmanı S.E., iddiaya göre yüksek miktardaki borçları nedeniyle müşterilerine usulsüz satış yaptı.
Birkaç aydır bayiye gelen müşterilere, beğendikleri araçları piyasa değerinin 200-300 bin lira altında fiyat sunan S.E., her birine çeşitli IBAN numaraları atarak para göndermelerini istedi. Şirketin hesabına girmesi gereken milyonlarca lirayı zimmetine geçiren S.E., sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek bazı araçları mağdurlara teslim etti.
İNTİHAR ETTİ
S.E., bir süre sonra pişman olup yaptığı dolandırıcılığı iş yeri sahibine anlatarak, ailesine de "Yaptıklarımın tüm sorumlusu benim. Hayatı sizin için daha çok zorlaştırmak istemiyorum, kendinize iyi bakın" yazılı bir mektup bırakarak evinin avlusunda kendini astı. Çalışanı tarafından dolandırıldığını firma durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.