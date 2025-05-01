Küçük akbaba büyük rota! Çip takıldı 3 yılda 101 bin kilometreden fazla uçtu

Uydu vericisi takılan küçük akbaba Midas, 101 bin 230 kilometre katederek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyi ziyaret etti. (AA)



Bu süre zarfında 101 bin 230 kilometre uçtuğu belirlenen Midas, göç sırasında saatte 102 kilometre hıza ulaştı. Midas'ın deniz seviyesinden 7 bin 830 metreye kadar yükseldiği tespit edildi.



Midas göç yolculuğu boyunca Güney Sudan, Çad, Sudan, Libya, Mısır, Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün ve Suriye'yi geçerek Türkiye'ye geldi.

Dünya Akbaba Koruma Vakfının da destek vermeye başladığı projede, Midas'ın yanı sıra verici takılı 9 küçük akbabanın takibi sayesinde göç yolları ve yaşam döngüleri hakkında bilimsel veriler sağlanıyor.

Uydu vericisi takılan küçük akbaba Midas, 101 bin 230 kilometre katederek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyi ziyaret etti. (AA)



"TEKRAR DOĞAYA YUVASINA, AİLESİNİN YANINA DÖNECEK"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, dünya çapında küçük akbabanın neslinin tehlike altında olduğunu söyledi.

Çoban, 2022'de uydu vericisi taktıkları küçük akbabayı tekrar yakaladıkları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Ben akbabayı kapanda görünce önce bir anlayamadım. Bizim verici takmamız gerekiyordu ama hayvan vericili geldi. Hemen gerekli işlemleri yaptık, uydu vericisini değiştirdik. Doğaya tekrar salacağız." dedi.

Uydu vericisi takılan küçük akbaba Midas, 101 bin 230 kilometre katederek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyi ziyaret etti. (AA)



Midas'ın 3 yıldaki uçuşuyla ilgili bilgileri verici sayesinde takip edebildiklerini dile getiren Çoban, şöyle konuştu:

"Eğer bu şekilde yaşamaya devam ederse en uzun takip edilen küçük akbabalardan biri olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar 101 bin kilometreden fazla uçtu. Biz de bütün göç macerasını heyecanla takip ediyoruz. Hayvanın nesli tehlike altında olduğu için bir taraftan da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekibi, hayvanın üreme durumunu sürekli takip ediyor. Hangi yuvayı kullandı? Kaç yavru yaptı? O yavrular başarıyla yuvadan çıktı mı? Birçok farklı teknik çalışma şu anda Eskişehir'de devam ediyor."



Çoban, uydu vericilerinin batarya ömrünün de 3 yıl olduğunu belirterek, "Uydu vericisini değiştirdik. Bu bizim için yaklaşık 25 dakikalık bir süreç. Daha sonra tekrar doğaya yuvasına, ailesinin yanına dönecek." diye konuştu.

Uydu vericisi takılan küçük akbaba Midas, 101 bin 230 kilometre katederek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyi ziyaret etti. (AA)



Akbabaların uzun mesafe gittiğini fakat yolda hangi zorluklarla karşılaştıklarını ve hangi kışlama alanlarını seçtiklerini bilmediklerini dile getiren Çoban, "Özellikle Güney Sudan ve Çad'da iki farklı kışlama noktası var. Kışın yoğun dönemini Güney Sudan'da geçiriyor. Ondan sonra da Çad'a geçiyor. Çad'dan da tekrar Mısır üzerinden ülkemize giriyor. Onun serüvenini de takip ediyorduk." ifadesini kullandı.