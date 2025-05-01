1 Mayıs 2025’te AVM’ler saat kaçta açılıyor? 1 Mayıs Perşembe AVM çalışma saatleri
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak. Resmi tatil olmasına rağmen alışveriş merkezlerinin durumu merak konusu oldu.
1 Mayıs 2025 Perşembe günü kutlanacak olan İşçi Bayramı, resmi tatil kapsamında değerlendirilirken, vatandaşlar AVM'ler açık mı, saat kaçta kapanıyor? sorusuna yanıt arıyor.
🕒 1 MAYIS 2025'TE AVM'LER AÇIK MI?
2025 yılı takvimine göre 1 Mayıs, hafta içi bir gün olan Perşembe gününe (bugün) denk geliyor. Resmi tatil olmasına rağmen, Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri (AVM'ler) büyük oranda açık olacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, 1 Mayıs'ta AVM'lerin çoğu normal çalışma düzenine sadık kalıyor.
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👥 Kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı.
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🛍️ AVM'ler ise genellikle saat 10:00 - 22:00 arasında hizmet veriyor.
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🕰️ Bazı büyük şehirlerdeki AVM'ler, yoğunluk beklentisiyle kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabiliyor.
📍AVM'LERE GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT
🔹 AVM'nin bağlı olduğu şehirdeki yerel yönetmelikler, tatil günlerinde çalışma saatlerinde farklılık yaratabilir.
🔹 Ramazan ayı ile çakışan dönemlerde, bazı AVM'lerde iftar sonrası yoğunluk olabileceği için kapanış saatlerinde esneklik olabilir.
🔹 AVM içerisinde yer alan mağazaların her biri bağımsız karar alabileceğinden, gitmeden önce ilgili mağaza veya AVM'nin resmi sayfasından saat bilgisi kontrol edilmelidir.
📌 ÖZETLE: 1 MAYIS 2025 PERŞEMBE GÜNÜ…
|🏢 AVM Durumu
|✅ Açık
|⏰ Açılış Saati
|10:00
|⌛ Kapanış Saati
|22:00 (bazı yerlerde 23:00)
|📍 Özel Durumlar
|İl ve AVM yönetimine bağlı değişiklik olabilir