1 Mayıs 2025’te AVM’ler saat kaçta açılıyor? 1 Mayıs Perşembe AVM çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 17:41

2025 yılı takvimine göre 1 Mayıs , hafta içi bir gün olan Perşembe gününe (bugün) denk geliyor. Resmi tatil olmasına rağmen , Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri (AVM'ler) büyük oranda açık olacak . Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, 1 Mayıs 'ta AVM'lerin çoğu normal çalışma düzenine sadık kalıyor.

📍AVM'LERE GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT

🔹 AVM'nin bağlı olduğu şehirdeki yerel yönetmelikler, tatil günlerinde çalışma saatlerinde farklılık yaratabilir.

🔹 Ramazan ayı ile çakışan dönemlerde, bazı AVM'lerde iftar sonrası yoğunluk olabileceği için kapanış saatlerinde esneklik olabilir.

🔹 AVM içerisinde yer alan mağazaların her biri bağımsız karar alabileceğinden, gitmeden önce ilgili mağaza veya AVM'nin resmi sayfasından saat bilgisi kontrol edilmelidir.

📌 ÖZETLE: 1 MAYIS 2025 PERŞEMBE GÜNÜ…