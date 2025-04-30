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Polatgiller hakkında karar verildi! Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis şoku

Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün'ün 'vergi suçu' nedeniyle haklarında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Engin Polat ve Sezgin Polat'a 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, Ahmet Gün'e ise aynı suça iştirak etmekten dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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Polatgiller hakkında karar verildi! Engin Polat ve babası Sezgin Polat’a hapis şoku

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, "sahte fatura kullanılması", "muhasebe hileleri yapılması" ve "çifte defter tutulmasına" yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ENGİN POLAT VE SEZGİN POLAT'A 5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sanık Ahmet Gün ise, "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

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