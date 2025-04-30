Polatgiller hakkında karar verildi! Engin Polat ve babası Sezgin Polat’a hapis şoku

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 19:21

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, "sahte fatura kullanılması", "muhasebe hileleri yapılması" ve "çifte defter tutulmasına" yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.