Oyuncu Ecem Öz ile sevgilisinin ailesi birbirine girdi!

Ünlü oyuncu Ecem Öz, Onur T. ile yaşadığı ilişkiyi sıkıntılı bir döneme girdi. Çift arasında yaşanan sorunlar, aile fertlerine de yansıdı ve bu kez Ecem Öz, Onur T.’nin ablası Nur T. ile tartıştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Ünlü oyuncu Ecem Öz, Onur T., ile birliktelik yaşıyordu. İkili arasında yaşanan sorunlar aile fertlerine kadar uzanınca bu kez Ecem Öz ile erkek arkadaşının ablası Nur T., ile tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında Nur T., Ecem Öz'e 'Gel seni döveceğim' şeklinde mesaj gönderdi. Nur T., ünlü oyuncuya annesine ilişkileri hakkında her şeyi anlatacağını söyleyince Ecem Öz, annesinin numarasını atarak, küfürler yağdırdı. İki aile, soluğu karakolda aldı. Ayfer T., Ecem Öz, Cemil Ö., Elif Ö., Kasım A., Nur T., Mehmet T., ve Tahsin A., hakkında , 'Hakaret', 'Basit Yaralama', suçları kapsamında dava açıldı.

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