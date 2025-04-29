Eyüpsultan'da kıraathanede kar maskeli silahlı saldırı! 23 yaşındaki Desim Akgün katledildi
İstanbul Eyüpsultan’da dehşet anları yaşandı. Bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 23 yaşındaki Desim Akgün kurşunların hedefi oldu.
İstanbul Eyüpsultan'da kıraathaneye giden Desim Akgün, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Motosikletle iş yerinin önüne gelen kar maskeli 2 şüpheliden biri içeriye girdi.
Desim Akgün'e doğru yönelen şüpheli, silahla 5 el ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Desim Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Desim Akgün'ün 8 suçtan kaydı çıktı.