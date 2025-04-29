Samsun'daki heyelanda bir aile yok oldu!

Samsun’da heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada aracını yıkayan 4 kişilik Kaya ailesi, göçük altında kaldı. Anne yaralı olarak çıkarılırken, baba ve 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Müdür ve iş yeri sahibi, gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Yürek yakan olay, önceki gün Canik ilçesinde yaşandı. Heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü.

Burada aracını yıkayan 4 kişilik Kaya ailesi, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak göçük altından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Daha sonra iş makinelerinin desteğiyle baba Adem Kaya (36) ve kızları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı. Yakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. ve akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. gözaltına alındı.

"HEYELANIN OLDUĞU ALAN RUHSATSIZ"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla Tekcan, "Söz konusu alandaki araç yıkama yeri ruhsatsız bir alandır" dedi. "Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelasına da değinen Atilla Tekcan, "Bu olay, sözde güvenli alanların bile gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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