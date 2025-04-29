Bursalı öğrenci Efe Kopan'dan Pekin'deki yarışmada altın madalya!
Bursalı fen lisesi öğrencisi Efe Kopan, mühendislik projesiyle katıldığı Pekin’deki yarışmada altın madalya kazandı.
Bilim ve teknolojinin uluslararası sahnesi olan 44. Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC), Çin'in başkenti Pekin'in inovasyon merkezi Huairou Bölgesi'nde düzenlendi.
Yarışmada, Şahinkaya Fen Lisesi öğrencisi Efe Kopan, geliştirdiği özgün mühendislik projesiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Kopan'ın "Theoretical Simulation and Practical Optimization of Vertical Axis Fan" adlı projesi, mühendislik kategorisinde yarıştı. Jüri Özel Ödülü'ne de layık görüldü.