50 milyon lira dolandıran eski kaymakama 70 yıl!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaklaşık 11 ay kaymakamlık yapan Mustafa Kılıç, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 70 yıl hapis ve 601 bin lira para cezasına çarptırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Adana'da Yüreğir'de yaklaşık 11 ay kaymakam olarak görev yapan Mustafa Kılıç dolandırıcılıktan yargılandığı Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında 70 yıl hapis ve 601 bin lira cezasına, çarptırıldı.

Kılıç, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için olmayan ihaleleri varmış gibi göstererek şahsi hesabına para yatırtarak yaklaşık 50 milyon lira dolandırmıştı.

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