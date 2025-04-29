Ankara'da parkta dehşet anları! 13 yaşındaki çocuk sırtından bıçaklandı

Ankara'da parkta arkadaşlarıyla oynayan 13 yaşındaki Mete B. iddiaya göre, kendisine uyuşturucu madde soran, daha önce tanımadığı M.Ö. tarafından sırtından bıçaklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Ankara'da yaşayan Mete B. (13) iddiaya göre; parkta arkadaşlarıyla oynadığı sırada kendisine uyuşturucu madde soran, daha önce tanımadığı M.Ö. tarafından sırtından bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan Mete B. tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı.

Mete B.'nin annesi Hülya B., Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatarak, saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi: "Yarın başkasının çocuğunun başına gelebilir. Can güvenliğinden kaygılıyım."

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