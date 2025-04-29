Batmanlı kadın mehir altınlarını bozdurup Gazze'ye 1.4 milyon lira bağışladı!

Batman’da bir kadın, evlendiğinde kendisine mehir olarak verilen altınlarını bozdurarak Gazze’ye 1.4 milyon lira bağışladı. Kalpleri kazandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Batman'da yaşayan, ismini gizli kalmasını isteyen hayırsever bir kadın, ekranlardan izlediği ve çektikleri acılar nedeniyle büyük üzüntü duyduğu İsrail'in saldırısı altındaki Gazze halkına destek olmak için kendisine mehir olarak verilen altınlarını bağışlamak için Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne başvurdu. Dernek de başvurusunu kabul ederek altınları bozdurdu. 1 milyon 410 bin liralık tutar, Gazze'de 'Batmanlı hanımın mehiri' yazılı paketlerle adına halka sıcak yemek, ekmek ve temiz su olarak dağıtıldı.

"BİR İLAÇ NİTELİĞİNDEYDİ"

Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Aslan, "Bu bağış hakikaten bizim oradaki mazlum kardeşlerimiz için bir ilaç niteliğindeydi. Özellikle mazlum Gazze halkını gördüğünde, oradaki çocukları gördüğünde çok etkilendiğini bize söyledi ve bazı geceler hakikaten bununla ilgili yatamadığını ifade etti. Ne yapabilirim diye düşünmüş ve böyle anlamlı bir bağışta bulundu. O bağışçı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bayan kardeşlerimizin bağışı İslam ümmeti açısından, İslam kardeşliği açısından örnek bir davranıştır" diye konuştu.

EMRULLAH ASLAN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN