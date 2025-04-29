Mehmetçik doğal afetlere karşı hazır olda! 30 bin asker eğitildi

Mehmetçik doğal afetlere karşı hazır. Afetlere müdahale için 30 bin asker eğitildi. Afet durumunda yağma olaylarına karşı bölge emniyeti için 20 bin askere eğitim verildi. Emir geldiğinde ilk anda 10 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı için ekipman hazırlandı.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Afetlerin ardından arama-kurtarma, bölge emniyeti, vatandaşın acil ihtiyaçlarının hızla karşılanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri de yeni bir yapılanmaya gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in direktifi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu'nun koordinasyonunda TSK bünyesinde bir dizi karar alınarak, uygulamaya konuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri deprem, sel, yangın gibi felaketlere karşı "daima hazır" mottosuyla eğitim faaliyetleri başlattı ve uzman personel yetiştirdi.

"Ağır, orta ve hafif seviye" olmak üzere arama kurtarma için 30 bin civarında askeri personele, AFAD ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak eğitim verildi. Yurt içinde bir doğal afet yaşanması durumunda 600 uzman ekip (tim) Başkomutan Başkan Tayyip Erdoğan'ın emir vermesi ile sahaya çıkarak vatandaşın derdine derman olabilecek.



YABANCI DİL BİLEN 5 TİM

Başka ülkelerin afetlerde desteğe ihtiyaç duyması halinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dil bilen, 5 arama kurtarma timi oluşturuldu.



YEMEK VERECEK ASAYİŞİ SAĞLAYACAK

Arama-kurtarma için eğitilen 11 tim "ağır", toplam 500 kişilik 12 ekip "orta", 10 bin personel de "hafif" seviyedeki doğal afetlerde yaraları sarmak üzere hazırlandı. TSK emir komuta sistemine uygun şekilde talimat gitmesi halinde, ilk etapta sahra mutfakları kurularak 10 bin vatandaşa sıcak yemek verebilecek. TSK, olası bir afet durumunda asayişin sağlanması için de saha emniyeti alabilecek.

TCG ANADOLU, TCG BAYRAKTAR, TCG SANCAKTAR gibi askeri gemiler sağlık, barınma ve tahliye görevleri gerçekleştirebilecek. İnsansız hava araçları da (İHA) hasar tespiti noktasında kritik rol oynayacak. Türk milletinin güven ve refahı için canını ortaya koyan Mehmetçik, doğal afetlerde vatandaşın moral motivasyonunu ayakta tutacak kurumlardan biri olacak.

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