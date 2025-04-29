TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! Eşim çok cimri, boşanma sebebi sayılır mı? Mesajlar delil olur mu?

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Eşim çok cimri, boşanma sebebi sayılır mı?' sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 29 Nisan 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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10 yıldır evliyim. Eşim çok cimri. Bana hiç para harcatmıyor. Arkadaşlarımın, yakınlarımın yanında kötü duruma düşüyorum. Bu, boşanma sebebi midir?

Türk Medeni Kanunu'nun 166. Maddesi'nde "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklinde genel bir hüküm vardır. Burada boşanma için davayı açacak olan eş için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmelerinin kendisinden beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmaktadır. Yargıtay'ın geçmiş kararlarını incelersek, örneğin kumar oynamak, eşe hakaret etmek, kayınvalide hakkında asılsız ithamlarda bulunmak, eşini sevmediğini beyan etmek, ev işlerini yapmaktan kaçınmak, eve para getirmemek, cimrilik gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir.

(AA) ASKERLİK SONRASI İŞE DÖNMEK İÇİN SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Özel sektörde bir firmada çalışıyorum. Askerlik nedeniyle ayrılacağım. Vatani görevimi yerine getirdikten sonra işe devam edebilir miyim? İş Kanunu, askerlik görevini yerine getirecek çalışana işini kaybetmemesi adına imkanlar tanıyor. Kanunun 31. maddesi uyarınca, işveren, işçiyi, vatani görevleri bittiği zamandan başlayarak iki ay içinde yeniden işine devam etmek isterse iş pozisyonları dolmamışsa hemen, eğer iş pozisyonları dolmuş ise uygun bir işe yerleştirmek için en kısa sürede yeniden işe almak zorundadır. İşveren işçisini yeniden işe almak istemezse, eski çalışanına işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. Burada başvuru için 2 aylık süreyi kaçırmamaya özen göstermek şart. Başvuruyu da noter kanalıyla ve yazılı yapmak çalışanın yararına olacaktır.