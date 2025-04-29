Alman polisi 27 Nisan’da kaybolan Esra'yı arıyor!

Essen polisi, 27 Nisan’da kaybolan 15 yaşındaki Esra’yı bulmak için harekete geçti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Essen polisi lüks aksesuarlarıyla birlikte Pazar gününden bu yana ortadan kaybolan 15 yaşındaki Esra'yı arıyor. Polis, Esra'nın bulunması için kamuoyundan da yardım istedi.



Esra, 27 Nisan günü saat 20.00 sularında, Hessen'in güneyindeki 10 bin nüfuslu mahallede yaşıyordu ve son olarak bir öğrenci evinde görüldü. Esra Dior terlikleriyle mi kayboldu? Polis, "Evden çıktığında üzerinde kürklü mavi bir kışlık ceket, siyah pantolon ve Dior'dan ayakkabıları vardı" açıklaması yaptı.

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