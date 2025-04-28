Beşiktaş’ta kayıp emlakçının sır ölümü... 1 ay sonra o evin içinde bulundu!

Beşiktaş'ta yaklaşık 1 ay önce kiralamak için sahibinden evin anahtarını alan Muhammet Yahya Karakurt, dairede ölü bulundu (Fotoğraf: DHA)

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrasında Karakurt'un cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Karakurt'un ailesiyle yaptığı görülmede, yaklaşık 1 ay önce kendisinden haber alamadıkları, ancak kayıp başvurusunda bulunmadıkları bilgisini edindi. Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine de ulaşıldı.