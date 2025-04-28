Beşiktaş'ta kayıp emlakçının sır ölümü... 1 ay sonra o evin içinde bulundu!
Beşiktaş'ta kaybolan emlakçı Muhammet Yahya Karakurt'un cesedi, kiralamak için ev sahibinden aldığı anahtarla gittiği dairede bulundu. Ailesinin bir aydır kendisinden haber alamadığı Karakurt, dün ev sahibinin daireyi kiracıya göstermek için geldiği sırada, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde Muhammet Yahya Karakurt'un çürümeye başlamış cansız bedenini asılı halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş'ta yaklaşık 1 ay önce kiralamak için sahibinden evin anahtarını alan emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27) dairede ölü bulundu. Ailesinin yaklaşık 1 aydır ulaşamadığı Karakurt'un cesedinin, polisin yaptığı incelemede çürümeye başladığı öğrenildi.
Yaklaşık 1 ay önce öldüğü düşünülen Karakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Türkali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlakçı Muhammed Tarık A.'nın (31) yanında çalışan Muhammet Yahya Karakurt, yaklaşık 1 ay önce Melek I.'nın kiralaması için kendisine verdiği anahtarı alarak daireye gitti.
O andan itibaren ailesi Karakurt'tan bir daha haber alamadı. Yaklaşık 1 ay sonra Melek I., boş daireyi kiracıya göstermek için kapıya geldi. Yedek anahtarla kapı açılmayınca durumdan şüphelenen Melek I., itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi polis nezaretinde içeri girdi.