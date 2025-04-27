AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 28 Nisan 2025 tarihinde saat 02.45'te yaşanan deprem, yerin 11.82 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.