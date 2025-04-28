Konya'da muhtara hapis cezası!

Sadık Açıkgöz, mahallede bulunan hazineye ait bir arazinin üzerine güneş enerji sistemi kurmak için başvuruda bulundu. Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de bu başvuruya cevap vererek, Sadık Açıkgöz'e tebligat gönderdi.daha öncede husumet bulunan mahalle muhtarı Mustafa Açıkgöz, tebligatı mahallenin Whatsapp grubunda paylaştı. Bunu görüp sinirlenen Sadık Açıkgöz, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Sadık Açıkgöz, mahallede bulunan hazineye ait bir arazinin üzerine güneş enerji sistemi kurmak için başvuruda bulundu. Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de bu başvuruya cevap vererek, Sadık Açıkgöz'e tebligat gönderdi. İddiaya göre; bu tebligatı alan ve aralarında daha öncede husumet bulunan mahalle muhtarı Mustafa Açıkgöz, tebligatı mahallenin Whatsapp grubunda paylaştı. Bunu görüp sinirlenen Sadık Açıkgöz, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Muhtar Mustafa Açıkgöz, 2 yıl hapis cezası aldı.

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